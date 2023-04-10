Светлый источник. В Кудымкаре состоялся I окружный фестиваль творчества им. Александра Клещина «Югыт ва»

В Кудымкаре почтили память первого профессионального коми-пермяцкого композитора Александра Клещина, который собирал и изучал национальный фольклор. На окружном фестивале "Светлый источник" произведения певца родного края звучали в исполнении профессиональных и самодеятельных солистов и ансамблей, а также актеров театра и кино.В Культурно-деловом центре Кудымкара песней о реке Иньва ансамбль «Шондiбан» («Лик солнца») открывает I окружный фестиваль творчества имени Александра Клещина «Югыт ва» («Светлый источник»).

Светлана Кудымова, артистка Коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан» («Лик солнца»): «Исполнять его самую первую песню, написанную на коми-пермяцком языке, «Ой, ты Иньва» для нас это очень дорого, потому что Александр Иванович стоял у истоков создания коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан». Он был первым художественным руководителем».

Первый профессиональный коми-пермяцкий композитор собирал и изучал национальный фольклор и, вдохновляясь им, создал более 300 произведений инструментальной музыки, романсов и песен. Многие вокальные сочинения стали народными. Мелодии сопровождают спектакли, исполняются академическими хорами и оркестрами.

На фестивале произведения певца родного края звучат в исполнении профессиональных и самодеятельных солистов и ансамблей, актеров театра и кино. Внук композитора виолончелист Игорь Нечаев участвует дистанционно из Москвы, как и пианистка из Израиля. На сцене артисты из Коми-Пермяцкого округа и Перми.

Эдуард Морозов, солист Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: «Большого творческого пути этому фестивалю и, конечно же, неуемной творческой энергии!»

Педагоги детской школы искусств не только организовали концерт, но и открыли музей, в котором воссоздали часть кабинета Александра Клещина, уроженца села Коса, заслуженного работника культуры и преподавателя. Памятные предметы школе подарила семья музыканта.

Людмила Александровна Клещина, дочь композитора А.И. Клещина: «Это большое событие не только для нашей семьи, но и для всего Коми округа, я думаю, потому что действительно творчество папы принадлежит прежде всего народу, папа всегда это подчеркивал».

КЗК Можно ознакомиться с интерактивной биографией композитора, основанной на его книге воспоминаний «Жизнь и музыка», оцифрованы его сборники, книги о нем, аудио- и видеозаписи.Людмила Тотьмянина, директор Кудымкарской детской школы искусств: «Очень важно сохранять память о талантливых людях нашего края и бережно передавать ее следующим поколениям. Я очень надеюсь, что они будут хранить, пополнять какие-то материалы».

Сегодня ученики детской школы искусств выступают на одной сцене с профессионалами, проникаясь уважением и благодарностью к творцу национальной музыкальной культуры. Фестиваль обещает стать традиционным.

В этом году Кудымкарской детской школе искусств будет присвоено имя Александра Ивановича Клещина, школьный фасад украсит памятная доска в честь композитора.