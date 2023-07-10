В Кудымкаре состоялся экстремальный забег «Сила Пармы»

Мероприятие проводится уже в четвертый раз. В честь 85-летия Кудымкара инициативная молодежь при поддержке окружных властей превратила забег в двухдневный фестиваль. Состоялись детский и взрослый забеги. Самые подготовленные преодолели 12 километров трассы с различными препятствиями. Кроме того, прошел конкурс пар, чемпионат по поеданию национального блюда с начинкой из хвоща полевого, соревнования с силовыми упражнениями на денежные призы. Подробности - в репортаже Милены Вавилиной.