В Кудымкаре состоялся экстремальный забег «Сила Пармы»
Мероприятие проводится уже в четвертый раз. В честь 85-летия Кудымкара инициативная молодежь при поддержке окружных властей превратила забег в двухдневный фестиваль. Состоялись детский и взрослый забеги. Самые подготовленные преодолели 12 километров трассы с различными препятствиями. Кроме того, прошел конкурс пар, чемпионат по поеданию национального блюда с начинкой из хвоща полевого, соревнования с силовыми упражнениями на денежные призы. Подробности - в репортаже Милены Вавилиной.
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