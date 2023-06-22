В селе Пуксиб замироточила икона

В Косинском округе в старинном селе Пуксиб, которому в этом году исполняется 400 лет, в местном православном молельном доме, заменяющем людям церковь, замироточила икона с ликом Иисуса Христа. Молва разошлась по округе, в село потянулись паломники взглянуть на чудо. Колокольный звон означает приглашение к молитве и добрую весть. В Пуксибе в молельном доме со второй недели Великого поста образ Спасителя мироточит. Сельчанка Людмила Федосеева – одна из первых свидетелей чуда.

Людмила Федосеева, жительница с. Пуксиб: «Были капельки покрупнее и посильнее мироточила, продолжительность большая уже, считайте с марта, четвертый месяц, и не так уже сильно, но на Евангелии тут не было, тут новые капельки появились».

На образе Иисуса Христа тут и там маслянистые капли – миро и следы от них. Икона Богородицы рядом тоже новая, те же материалы, но без видимых чудес.

Татьяна Денисова, жительница с. Пуксиб: «Это действительно чудо. Это очень явление тревожное, загадочное. В голове крутится мысль: «Что это предвещает? Или к лучшему, или, наоборот, о чем-то предупреждает еще более трудном».

Подтвердить исследованиями факт мироточения иконы церкви еще предстоит. Тем не менее прихожане уверены в истинности чуда, их мысли занимает его смысл.

Альбина Калинина, жительница с. Пуксиб: «Мы надеемся, что все будет хорошо в жизни наших семей, нашего села, нашей страны. И, приходя в молитвенный дом, мы, конечно же, просим, чтобы Бог защитил наших защитников-воинов, оградил их от всех врагов, видимых и невидимых». В молельном доме во имя Георгия Победоносца есть старинные иконы из церкви, сгоревшей в революцию, ни одна не мироточит. Этим крестам, со слов сельчан, более 200 лет.Татьяна Кудымова, жительница с. Пуксиб: «С этим крестом люди ходили 6 мая на реку Косу и молились, прямо стоя в воде. Этот крест железный, он тоже хранился на берегу реки, его тоже выносили только в День Егория - День Георгия Победоносца».

А молили о дожде. В Косинском округе православие наслоилось на местную более древнюю культуру. 38 чудских археологических памятников, к чудесам не привыкать.

Надежда Удникова, краевед, жительница с. Коса: «Пуксиб - это очень древнее село, в этом году ему исполняется 400 лет. Считаю, что икона сегодня мироточит, потому что это история этой земли, поэтому она напоминает о себе».

Православные, что едут к иконе со всей округи, не ищут материальных доказательств веры, по их убеждениям, лишь искренняя молитва исцеляет и спасает душу. Возможно, поэтому в мирских заботах верующих и находится место чуду.