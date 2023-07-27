В Коми округе прошел обрядовый фестиваль «Гаврилов день»

Фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» в деревне Бачманово, с населением два десятка человек, ежегодно объединяет около 500 участников из края и других регионов. Среди них - краеведы, этнографы, и те, кто стремится развивать в Коми-Пермяцком округе туризм.

Гостей мероприятия встречают ритуалом очищения водой из священных источников. В день Архангела Гавриила жители и гости деревни совершают крестный ход к березе у местного пруда. Здесь предки бачмановцев в 1915 году провели первый водосвятный молебен, что спас от мора лошадей. С тех пор, строго следуя ритуалу, люди умываются, бродят в водоеме и купают коней. Добрая традиция выросла в фестиваль, которому уже 14 лет.

По обычаю, после молебна люди завершают сенокос. Раньше на лугу, выделенном для последнего прокоса, собиралась вся деревня. И сегодня нарядные сельчане работают в полную силу, празднуя окончание страды, и учат всех желающих навыкам косьбы.

Отдохнув, труженики стройными рядами гребут сено, собирают его на самодельные волокуши, подвозят на лошади к нужному месту и делают большой стог. Мужчины до остроты бритвы отбивают косы на наковальне, изготовляют черенки для граблей и вил, а на выставке «Конный двор» представляют старинную утварь для работы с лошадьми. Во время первого водосвятного молебна лошади были в каждом дворе, а теперь конь в деревне в единственном числе.

Анатолий Ильиных, житель д. Бачманово Косинского округа: «Времена меняются, вместо лошади идет мотоблок, сено не надо, бензин, правда, солярка. А лошади - праздник не праздник, выходи, корми, пои, убирай, но работают - "вездеход"».Фестиваль не обходится без традиционного катания на лошадях, для этого животных привезли специально из Кудымкарского округа. С музыкой люди ездят на телеге по деревне, дети катаются на пони, а те, кто временно без «транспорта», гуляют, веселятся и пляшут под гармонь. Кроме того, на площадках набивают ткани, сувениры мастерят, лепят с разными начинками пельмени, варят кашу и грибной суп, а также проводят мастер-классы по плетению поясов.Елена Четина, руководитель лаборатории культурной и визуальной антропологии ПГНИУ: «По последней переписи, по крайней мере известной нам, минимум 400 лет этой деревне. Я думаю, больше. Богатая событийная местность, где на каждом шагу нас ждут чудеса - чудеса народной культуры и истории». На праздничной поляне в разгаре народные забавы и пляски для всех возрастов. Выступают фольклорные ансамбли из Косинского, Кочевского и Гайнского округов.Вишенкой на фестивальном торте становится реконструкция бачмановской кадрили. Сотня людей меряет общей пляской главную улицу, а предкам местных жителей, говорят, хватало сил так проходить после молебна и косьбы по всей деревне.