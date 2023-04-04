Очевидцы сняли, как жители Гайнского округа переходят Каму по трапам из горбыля. Ледовую переправу в поселке Касимовка закрыли еще 28 марта, но люди продолжают передвигаться по стремительно тающему рыхлому льду, рискуя в любую секунду провалиться в воду. Официально выход людей и выезд транспорта в этом месте запрещен, однако это мало кого останавливает.