Жители Гайнского округа переходят Каму по трапам из горбыля
Очевидцы сняли, как жители Гайнского округа переходят Каму по трапам из горбыля. Ледовую переправу в поселке Касимовка закрыли еще 28 марта, но люди продолжают передвигаться по стремительно тающему рыхлому льду, рискуя в любую секунду провалиться в воду. Официально выход людей и выезд транспорта в этом месте запрещен, однако это мало кого останавливает.
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