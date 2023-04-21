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7 домов сгорело в результате пожара в Косинском округе

Мощный пожар в деревне Горки Косинского округа уничтожил 7 домов.
"Сухая ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. В результате пожара сгорело 7 домов, а также 1 гектар сухой травянистой растительности. На пожаре погибших и пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем и сжигание мусора. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза", - рассказал Евгений Шахин, заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю.


Опубликовано: 21.04.2023 в 15:27 в рубрике - Новости

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