В Перми презентовали книгу «Коми-пермяки на фотографиях 20-го века». Мероприятие было приурочено ко Дню этнографа. Это уже второй альбом из серии изданий по материалам, находящихся в коллекциях российских музеев и архивов, над которым работали разные ученые. Проект реализуется Институтом гуманитарных исследований УрО РАН при поддержке Русского географического общества и администрации губернатора Пермского края. Книга в ближайшее время будет доступна в библиотеках, музеях Прикамья, а в будущем и в электронном варианте.

Александр Черных, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук: "Более тысячи фотографий, которые раскрывают разные аспекты жизни культуры и быта коми-пермяков в период 20-70 годов. И большая часть этих фотографий публикуется впервые. Они были известны в архивных собраниях, но такому широкому кругу читателей они представляются впервые, и ещё кроме того там опубликованы дневники исследователей, как они ездили по Коми-Пермяцкому округу, их впечатления, зарисовки. Это не только смотреть эти фотографии приятно и интересно, но и так же там описано, как собирались эти фотографии".