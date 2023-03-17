Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ

К 85-летию Кудымкара проходит онлайн-викторина знатоков

Кудымкар в этом году отмечает своё 85-летие. В преддверии юбилейной даты проводится онлайн-викторина «Знатоки Кудымкара». Каждую пятницу до 8 июля на сайте администрации города будут публиковаться вопросы об истории, культуре знаменитых личностях, памятных местах Кудымкара. Победители и участники викторины получат призы и электронные сертификаты. Викторина проводится совместно с Коми-Пермяцким окружным государственным архивом. Первый вопрос викторины звучал так: «В истории столицы Пармы как поселения есть три важнейшие даты: 1579-й, 1933-й. и 1938 годы. Что произошло с Кудымкаром в указанные годы? А ответ на вопрос звучит так: согласно писцовым книгам Яхонтова в 1579 году Кудымкар впервые упоминается как населенный пункт. В нем на то время было всего 7 хозяйств, количество душ мужского пола - 7 человек. В 1933 году население Кудымкара составляло более 8 тысяч человек, село было преобразовано в посёлок городского типа. 20 июня 1933 года вышло Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета, где говорилось: «отнести к категории рабочих поселков селение Кудымкар Кудымкарского района Коми-Пермяцкого национального округа, сохранив за ним его прежнее наименование «Кудымкар». 10 июля 1938 г. вышло постановление Президиума ВЦИК о преобразовании поселка Кудымкар в город.
С этой даты начинается история Кудымкара как города. Именно она считается днём рождения столицы Пармы и отмечается ежегодно - этим летом уже в 85-й раз.


Опубликовано: 17.03.2023 в 08:50 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом

Бур асыв, Пермскöй край!

Долгожданное переселение: в Кудымкаре 57 семей переедут в новый дом из аварийного жилья

Бур асыв, Пермскöй край!

Коми-Пермяцкий театр приглашает режиссёров на лабораторию «Живая классика»

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru