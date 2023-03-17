К 85-летию Кудымкара проходит онлайн-викторина знатоков

Кудымкар в этом году отмечает своё 85-летие. В преддверии юбилейной даты проводится онлайн-викторина «Знатоки Кудымкара». Каждую пятницу до 8 июля на сайте администрации города будут публиковаться вопросы об истории, культуре знаменитых личностях, памятных местах Кудымкара. Победители и участники викторины получат призы и электронные сертификаты. Викторина проводится совместно с Коми-Пермяцким окружным государственным архивом. Первый вопрос викторины звучал так: «В истории столицы Пармы как поселения есть три важнейшие даты: 1579-й, 1933-й. и 1938 годы. Что произошло с Кудымкаром в указанные годы? А ответ на вопрос звучит так: согласно писцовым книгам Яхонтова в 1579 году Кудымкар впервые упоминается как населенный пункт. В нем на то время было всего 7 хозяйств, количество душ мужского пола - 7 человек. В 1933 году население Кудымкара составляло более 8 тысяч человек, село было преобразовано в посёлок городского типа. 20 июня 1933 года вышло Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета, где говорилось: «отнести к категории рабочих поселков селение Кудымкар Кудымкарского района Коми-Пермяцкого национального округа, сохранив за ним его прежнее наименование «Кудымкар». 10 июля 1938 г. вышло постановление Президиума ВЦИК о преобразовании поселка Кудымкар в город.

С этой даты начинается история Кудымкара как города. Именно она считается днём рождения столицы Пармы и отмечается ежегодно - этим летом уже в 85-й раз.