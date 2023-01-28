Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 28.12.2023 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 28.12.2023 г.
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Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру
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В Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселок
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Жители Кудымкара прогнали волка
Бур асыв, Пермскöй край!
В Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселок
В Кудымкаре стартовали открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне»
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