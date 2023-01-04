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С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум

С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум. Об этом пишет «Комсомольская правда» - Пермь». Теперь базовая величина составляет 13 255 рублей, для трудоспособного населения – 14 415 рублей, для пенсионеров – 11374 рубля, для детей – 13 146 рублей. Размер прожиточного минимума влияет на минимальное пособие, пенсии и право на разные виды господдержки и льгот.


Опубликовано: 04.01.2023 в 09:30 в рубрике - Новости

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В Кудымкаре стартовали открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне» →

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