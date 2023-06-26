В Кудымкаре прошел открытый чемпионат Пермского края по спорту сверхлегкой авиации

В Кудымкаре впервые прошел открытый чемпионат Пермского края по спорту сверхлегкой авиации. 8 экипажей дельталетов, паралетов и автожира совершают полеты на скорость, экономичность и точность прохождения линии заданного пути. Навигационные приборы запрещены. Полеты «на жадность» одни из самых сложных, по мнению Вадима Некипелова.

Вадим Некипелов, пилот-инструктор сверхлегкой авиации (г. Пермь): «На ограниченном количестве топлива или за ограниченное количество времени ты должен взять наибольшее количество пунктов, которые указаны на карте. Точность до секунды. Очень все строго, потому что это международные стандарты».

Задачи для пилотов ставятся на высоком уровне. Объективный контроль полетов ведется через спутниковую систему.

Раис Гильфанов, пилот, штурман (г. Набережные Челны, Республика Татарстан): «Требования растут, это закономерно, это очень хорошо, это прекрасно. Мы должны свой профессиональный уровень поднимать до такого уровня, чтоб мы победителями были во всех вещах. И на международных трассах, чтобы Россия не только держалась, она была б чтоб лучше всех!»

Одна из главных целей привлечь в спорт молодежь. Ранним утром и поздним вечером полеты собирают гостей. Более зрелищны аэродромные упражнения на взлеты, парение и посадку, с выключенным двигателем в том числе. Вне конкурса показательные полеты совершают и другие воздушные суда.Со слов пилотов, в свободном небе Кудымкарского округа грех не летать - местность разнообразна и нет запретных зон. Нужно лишь уведомить органы управления воздушным движением о предстоящих полетах. На аэродроме разворачивается выставка летательных аппаратов, широко используемых в сельском хозяйстве и промышленности, обороне, пожарной охране и геодезии. Это далеко не весь список. Все упражнения на соревнованиях практико-ориентированы. Опыт участия в чемпионатах делает полеты безопаснее для спортсменов и для тех, кому они дарят небо.Тучи, что грозили сорвать показательные выступления последнего дня чемпионата, отступили. Те, кого надежда не оставила, наслаждаются созерцанием фигур высшего пилотажа легкомоторного самолета. Уже известны итоги. В своих дисциплинах побеждают пилоты из Набережных Челнов и Перми.Юрий Гилей, председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края, мастер спорта, судья всероссийской категории (г. Пермь): «От лица Федерации сверхлегкой авиации Пермского края хочу пожелать этому мероприятию успехов и проведения здесь спортивных мероприятий авиационных на регулярной основе». Тем сверхлегкая авиация и хороша, что пилоты способны безопасно приземляться на любой лужайке. По мнению мастеров спорта, в Кудымкаре относительно розы ветров отличная взлетная полоса. Александр Рычков, главный организатор чемпионата, мастер спорта, спортивный судья всероссийской категории (г. Кудымкар): «Чтобы кудымкарский аэродром стал спортивным объектом, нужна, конечно, инфраструктура. Мы можем организовать соревнования любого уровня. Если это все будет заложено в бюджет, если, например, даже край нам поможет в этом, будет очень здорово».

Благоустройство аэродрома как спортивного объекта и хотя бы ремонт дороги сделали бы общее пожелание дальнейшего развития авиаспорту в Коми-Пермяцком округе исполнимым.