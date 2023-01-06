В Кудымкаре стартовали открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне»

В этом году участие в соревнованиях принимают более 150 мальчиков и девочек из России, а также гости из Беларуси и Казахстана.

20-градусным морозом Кудымкар встретил старт крупнейшего детского соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественского турне». Впрочем, бесстрашные юниоры из России, Казахстана и Беларуси к переменам погоды готовы.

Всероссийские открытые соревнования «летающих» лыжников в возрасте от 8 до 13 лет проходят в Прикамье в 18-й раз. Около 130 юниоров соревнуются в двух группах от 8 и от 11 лет. Старшие прыгают с 40-метрового трамплина, а младшие с 20-метрового.

Анатолий Женин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина (Кудымкар, Пермский край): "Трамплины у нас старой конструкции, но мы их стараемся, готовим, поэтому все представители всех 18 команд, думаю, что нами довольны".

У каждого юниора есть свой секрет далеких прыжков и красивых приземлений уже до турне, но после – у некоторых ребят «вырастают крылья» для старта в большой спорт.

Александр Постаногов, президент Пермской краевой общественной организации «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье»: "Дети буквально растут после каждого старта на глазах. И совершенствуются. Поскольку таких соревнований очень мало в России и в мире, то они очень важны".

За годы прикамского турне выросла целая плеяда лидеров отечественной сборной - Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева, а также призер Олимпийских игр 2022 года пермяк Евгений Климов.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Действительно, большое количество спортсменов находится в составе сборной команды Российской Федерации. Это было бы невозможно, если бы мы не подходили к вопросу развития инфраструктуры достаточно системно".

Благодаря сети трамплинных комплексов в регионе маршрут турнира меняется ежегодно и схож с форматом взрослых международных стартов «Турне четырех трамплинов». В ближайших планах краевого Минспорта модернизация трамплинов в Кудымкаре, Кизеле и Перми.

в Кудымкаре прошел первый этап «Рождественского турне». Следующие два этапа зачетных прыжков и самого захватывающего командного страта Микст состоятся в Чайковском.

В финале «летающих» лыжников ждут трамплины большей мощности. Сумма баллов на всех этапах состязаний определит победителей турне уже 8 января.