В Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселок

Минприроды Пермского края сообщает, что охотинспекторы отогнали хищников от посёлка Кама в Юсьвинском районе Прикамья, который атакуют волки.

Минприроды Пермского края: "Позавчера и вчера работали охотники и охотинспектор. Хищников отогнали от населённого пункта. Поскольку сейчас там экстремально низкие температуры, работа по ликвидации волков продолжится, когда немного потеплеет. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Жителей населённых пунктов возле леса просим собак на ночь запирать в хозпостройках или держать в вольерах с мелкой сеткой".