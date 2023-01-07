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В Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселок
Минприроды Пермского края сообщает, что охотинспекторы отогнали хищников от посёлка Кама в Юсьвинском районе Прикамья, который атакуют волки.
Минприроды Пермского края: "Позавчера и вчера работали охотники и охотинспектор. Хищников отогнали от населённого пункта. Поскольку сейчас там экстремально низкие температуры, работа по ликвидации волков продолжится, когда немного потеплеет. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Жителей населённых пунктов возле леса просим собак на ночь запирать в хозпостройках или держать в вольерах с мелкой сеткой".
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