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Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру →

Жители Кудымкара прогнали волка

В Кудымкаре местные жители выгнали из города крупного волка. Двое мужчин заметили зверя в микрорайоне Филичи. Гнали волка через самый центр города по ул. Леваневского, Советской, Горького, у парка им. Кривощекова и дальше по ул. Калинина до моста через Иньву. Перед мостом волк резко свернул направо, спрыгнул на замерзшую реку и по льду ушел в лес. Видео опубликовано в социальных сетях.


Опубликовано: 16.01.2023 в 11:18 в рубрике - Новости

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← Бур асыв, Пермскöй край!

Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру →

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