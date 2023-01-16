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Жители Кудымкара прогнали волка
В Кудымкаре местные жители выгнали из города крупного волка. Двое мужчин заметили зверя в микрорайоне Филичи. Гнали волка через самый центр города по ул. Леваневского, Советской, Горького, у парка им. Кривощекова и дальше по ул. Калинина до моста через Иньву. Перед мостом волк резко свернул направо, спрыгнул на замерзшую реку и по льду ушел в лес. Видео опубликовано в социальных сетях.
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