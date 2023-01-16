Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру

Школьница из Коми-Пермяцкого округа Евгения Лакомова сфотографировала необычную фигуру, очень похожу на то, как изображают призраков. Девочка снимала пейзажи соседней давно заброшенной деревни Красильниково, и, как она сама говорит, прогулка сразу пошла не по плану. Сначала начал сбоить телефон. Затем появился звук шагов по снегу. После появилась загадочная фигура ростом около трех метров. Школьница, по её признанию, машинально щелкнула затвором и в страхе убежала.

В Косинском районе, где сделан снимок, давно верят, что до человека в этих краях жили великаны. Некоторые, говорят, даже находили в земле огромные кости.