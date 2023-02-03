Коми-Пермяцкий театр приглашает режиссёров на лабораторию «Живая классика»
С 8 по 13 августа 2023 года Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в седьмой раз соберёт молодых режиссёров на лабораторию.
Тема этого года: «Классная живая классика». Молодые режиссёры всерьёз возьмутся за уроки литературы и подготовят «классные» творческие работы «классной живой классики» по произведениям авторов из школьной программы или их увлекательным биографиям.
Созданные работы будут показываться в учебных заведениях. Первыми зрителями станут школьники старших классов. Приём заявок проводится до 31 мая 2023 года. Показ режиссёрских работ состоится 13 августа.
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